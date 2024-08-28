رأي ومقالات
عقوبات أممية ملغومة
عقوبات أممية ملغومة
مجلس الأمن الدولي يدرس فرض عقوبات على اثنين من قادة المليشيا وهما : عثمان عمليات وعبدالرحمن جمعة..
ولهذه الخطوة دلالات اخرى ، فهى اولا: تتجنب الفاعلين الاساسيين فى الجريمة وهما حميدتى وعبدالرحيم.. وكذلك المليشيا كقوة ارهابية..
وثانيا: هى خطوة ملغومة لتدخلات اخري تتناول اطراف حكومية..
ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة