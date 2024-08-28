بعد شهرين.. قرار مصري بأزمة “وفاة مئات الحجاج”

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت مخالفتها لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك تنفيذا لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج هذا العام بالسعودية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه الشركات “قامت بتسفير مواطنين لأداء مناسك فريضة الحج خلال هذا الموسم بصورة غير نظامية من خلال تأشيرات زيارة، غير المصرح لحامليها بالحج، وهو ما يعد مخالفا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية”.

وأعلنت السعودية في يونيو وفاة ما لا يقل عن 1301 من الحجاج، “83 بالمئة منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة”.

وشكلت مصر خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه الشركات المخالفة بعد وفاة أكثر من 500 حاج مصري، بحسب ما أفادت مصادر طبية وأمنية.

وفي يونيو الماضي كلف مدبولي رئيس السلطات بسحب تراخيص 16 شركة سياحة لتحايلها لتسفير الحجاج إلى السعودية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر “توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين”.

الحرة