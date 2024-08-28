بحيلة ماكرة.. لصان يسرقان “أشهر محل ذهب” في مصر – شاهد الفيديو

بحيلة ماكرة، تمكن لصان من سرقة بعض القطع الذهبية من أحد متاجر الذهب الشهيرة في مصر.

وخلال الساعات الماضية، تم تداول مقطع يظهر عملية السرقة، التي يظهر فيها بوضوح اللصان وهم يسرقان قطعا ذهبية من متجر “أميرة الذهب” في مدينة السادس من أكتوبر، في محافظة الجيزة، الذي يصفه البعض بأنه أشهر محل للمشغولات الذهبية في مصر، بعدما زادت شعبية صاحبته بشدة بسبب ظهورها المتكرر على مواقع التواصل.

وجاء تداول الفيديو بعدما عرض أصحاب المتجر مكافأة مالية لمن يتعرف على اللصين، وبعد ساعات أعلنت الأجهزة الأمنية القبض عليهما وتسليم القطع الذهبية المسروقة.

وتمثلت الحيلة في قيام أحد اللصين بإلهاء البائع، بينما يسرق الآخر أسورة ذهبية واحدة ضمن مجموعة، وإعادة البقية مما يصعب على البائع ملاحظة حدوث سرقة. وكرر السارق الأمر مرة تلو الأخرى.

وبعد ذلك انصرفا دون شراء أي شيء.

وقالت صاحبة المتجر، أميرة حسان، في حسابها على فيسبوك إنهما “سرقا الكثير من الذهب”.

ومن جانبها، قالت وزارة الداخلية في بيان على حسابها في فيسبوك إنه تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهما “أجنبيان”، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الجريمة وتم ضبط المسروقات .

سرقة محل أميرة #الذهب في #مصر .. كيف غافل لصين الموظفة للاستيلاء على المصوغات pic.twitter.com/utv7zeJSL4 — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) August 25, 2024

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