دواء شائع يبطئ “شيخوخة الحيوانات”.. هل يساعد البشر؟

ثبت أن دواء علاج ارتفاع ضغط الدم “ريلمنيدين” يبطئ الشيخوخة لدى الديدان، وهو التأثير الذي من الممكن نظريا أن يساعدنا في البشر على العيش لفترة أطول والحفاظ على صحتنا في السنوات الأخيرة من حياتنا، وفق موقع “ساينس أليرت”.

وأظهرت “أبحاث سابقة” أن الريلمنيدين يحاكي تأثيرات تقييد السعرات الحرارية على المستوى الخلوي.

وقد ثبت أن تقليل الطاقة المتاحة مع الحفاظ على التغذية داخل الجسم يطيل العمر لدى العديد من الحيوانات.

في دراسة نُشرت في عام 2023، عاشت ديدان Caenorhabditis elegans الصغيرة والكبيرة المعالجة بالدواء، لفترة أطول.

وقال جواو بيدرو ماجالهايس، عالم الشيخوخة من جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة: “لأول مرة، تمكنا من إظهار أن (الريلمنيدين) يمكن أن يزيد من العمر لدى الحيوانات”.

وأضاف:” نحن الآن حريصون على استكشاف ما إذا كان (الريلمنيدين) قد يكون له تطبيقات سريرية أخرى”، وفق موقع جامعة “ليفربول” بالمملكة المتحدة.

ويمكن ملاحظة نشاط الجينات المرتبط بتقييد السعرات الحرارية في أنسجة الكلى والكبد لدى الفئران المعالجة بـ”الريلمنيدين”.

وتظهر بعض التغييرات التي يحدثها تقييد السعرات الحرارية في الحيوانات والتي يُعتقد أنها تمنح فوائد صحية معينة أيضا مع دواء ارتفاع ضغط الدم الذي يتناوله العديد من الناس بالفعل.

وما يجعل “الريلمنيدين” مرشحا واعدا كدواء مضاد للشيخوخة هو أنه يمكن تناوله عن طريق الفم، وهو موصوف بالفعل على نطاق واسع، وآثاره الجانبية نادرة وخفيفة نسبيا.

لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لمعرفة ما إذا كان “الريلمنيدين” سيعمل كدواء مضاد للشيخوخة لدى البشر، ولكن العلامات المبكرة في هذه الاختبارات على الديدان والفئران واعدة.

ويمثل “التشيخ” أو الزيادة السريعة في عدد المسنين “ظاهرة عالمية”، وتشيب الأمم كلما زاد المسنون بشكل أسرع بكثير من العدد الكلي للسكان.

ووفقا لـ”منظمة الصحة العالمية”، فإن عدد الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 سنة أو أكثر قد تضاعف ثلاث مرات من 600 مليون في عام 2000 إلى ملياري شخص بحلول عام 2050.

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