لا أؤيد تداول أسماء قادة المناطق العسكرية
لا أؤيد تداول أسماء قادة المناطق العسكرية ولا تحميلهم تطورات الميدان ، هم جزء منه ، ولهم سهم لا أكثر..
صحيح مهم تغيير الدماء ، وإعادة توزيع القيادات ، البحث عن عناصر أكثر تفهما ودراية بظروف المعركة ، وهذا ما يحدث..
ان محاولة البحث عن تبرير أو نسب نتائج على الاشخاص امر معيب فى شأن تشارك فيه أطراف كثيرة وتتعدد مهامها ، وهناك قيادة وغرفة (سيطرة وتحكم) وظروف كلها تتداخل..
هذه معركة مجتمع ووطن بكلياته ، لا يمكن أن تكون مهمتك تشجيع اللعبة (الحلوة) أو شتم الفريق والحكم ، القضية تتطلب حزم الأمر بلا تردد ، والتوكل على الله ، فهو الغالب على امره..
حفظ الله البلاد والعباد
ابراهيم الصديق على
28 اغسطس 2024م
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة