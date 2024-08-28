لا أؤيد تداول أسماء قادة المناطق العسكرية ولا تحميلهم تطورات الميدان ، هم جزء منه ، ولهم سهم لا أكثر..

صحيح مهم تغيير الدماء ، وإعادة توزيع القيادات ، البحث عن عناصر أكثر تفهما ودراية بظروف المعركة ، وهذا ما يحدث..

ان محاولة البحث عن تبرير أو نسب نتائج على الاشخاص امر معيب فى شأن تشارك فيه أطراف كثيرة وتتعدد مهامها ، وهناك قيادة وغرفة (سيطرة وتحكم) وظروف كلها تتداخل..

هذه معركة مجتمع ووطن بكلياته ، لا يمكن أن تكون مهمتك تشجيع اللعبة (الحلوة) أو شتم الفريق والحكم ، القضية تتطلب حزم الأمر بلا تردد ، والتوكل على الله ، فهو الغالب على امره..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على

28 اغسطس 2024م