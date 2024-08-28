د. مزمل أبو القاسم: السيطرة الكذوبة.. والنسبة المضروبة!

* يطيب لمسيلمات الجنجويد (جمع مسيلمة) أن يتحدثوا في الفضائيات باستمرار عن سيطرة المليشيات على ما نسبته 80‎%‎ من مساحة السودان حالياً، فهل صحّ زعمهم؟

* هل تسيطر مليشيات الدعم السريع حقاً على ثمانين في المائة من أراضي البلاد حالياً؟

* سنستخدم لغة الأرقام لتفنيد ذلك الادعاء، وتبيان صحته من عدمها، والأرقام لا تكذب ولا تتجمل.

* سنتجاوز ابتداءً أن مناطق السيطرة المزعومة تشمل منازل المواطنين والأحياء السكنية ومراكز الخدمات ومؤسسات الدولة، وأنها تشمل مدناً وقُرَى لا توجد فيها حاميات للجيش أصلاً، وسنتغافل عن أن احتلال تلك المناطق لا يمكن أن يُحسب سيطرةً للمليشيات، وأن السيطرة المزعومة على أي ولاية لا تكتمل إلا باحتلال كل حاميات الجيش وإخراجه من حدود الولاية بالكامل!

* بالمعيار الأخير نذكر أن مليشيات الدعم السريع تسيطر (إذا حسبنا ما تقترفه من جرائم مروعة سيطرةً لها) على أربع ولايات فقط، هي غرب وشرق ووسط وجنوب دارفور.

* في المقابل يسيطر الجيش على ثماني ولايات، وهي الشمالية، ونهر النيل (ما خلا جيب صغير في حجر العسل)، والبحر الأحمر وكسلا والقضارف والنيل الأبيض والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

* للجيش وجود مؤثر في ولاية شمال دارفور، وبالتحديد في عاصمة الولاية (والإقليم) الفاشر، وفي وادي أمبار ووادي هور ومناطق أخرى من الولاية مثل الطينة وخلافها.

* للجيش وجود قوي في ولاية غرب كردفان (الفرقة 22 بابنوسة ولواء هجليج)، وله وجود قوي في شمال كردفان (الفرقة الخامسة الهجانة والفرقة العاشرة أبو جبيهة وحامية أبو كرشولا وحامية النهود)، ومازال الجيش محتفظاً بكل حامياته في ولاية جنوب كردفان بما فيها الفرقة 14 كادوقلي واللواء 54 الدلنج.

* للجيش وجود قوي في الخرطوم، حيث حافظ على كل حامياته الكبيرة، بدءاً بالقيادة العامة وسلاح الإشارة والمدرعات وسلاح الذخيرة والمهندسين ووادي سيدنا وحطاب والكدرو والعيلفون، ولم يفقد من الحاميات الكبيرة في العاصمة سوى حامية جبل أولياء.

* إذا حسبنا مساحة الولايات الأربع التي يسيطر عليها متمردو الدعم السريع وهي وسط دارفور (34 ألف كيلومتر مربع)، وغرب دارفور (23 ألفاً)، وجنوب دارفور (72 ألفاً)، وشرق دارفور (55 ألفاً) ونسّبناها لمجمل مساحة السودان (مليون وثمانمائة وستة وثمانون ألف كيلومتراً مربعاً) سنجد أن المليشيات تسيطر على أقل من (10‎%‎) من مجمل مساحة السودان.

* وإذا فعلنا الشيء نفسه مع الجيش وحسبنا مساحة الولايات التي يسيطر عليها بالكامل، وهي (الشمالية 349 ألف كيلومتر مربع)، ونهر النيل (122 ألفاً)، والبحر الأحمر (219 ألفاً)، وكسلا (37 ألفاً)، والقضارف (75 ألفاً)، والنيل الأبيض (40 ألفاً)، والنيل الأزرق (46 ألفاً)، وجنوب كردفان (80 ألفاً.. مع ملاحظة أن جزء من الولاية تسيطر عليها الحركة الشعبية في كاودا تحديداً)، وأجرينا القسمة نفسها سنجد أن الجيش يسيطر على ما نسبته (52‎%‎) من مساحة البلاد.

* ⁠إذا أضفنا للجيش المساحات التي يسيطر عليها في ولايات شمال دارفور وشمال وجنوب وغرب كردفان، والخرطوم والجزيرة وسنار) سترتفع النسبة إلى حوالي (70‎%‎) من مجمل مساحة البلاد.

* وإذا أضفنا كامل مساحة ولاية شمال دارفور للمليشيات (296 ألف كيلومتراً مربعا)، وتجاهلنا سيطرة الجيش على عاصمتها الفاشر وتجاهلنا انتشار القوات المشتركة في وادي هور ووادي أمبار والطينة ومناطق من جبل مرة، سترتفع نسبة سيطرة المليشيات إلى حوالي (25‎%‎)!

* وإذاً أخرجنا ولاية شمال دارفور وحسبنا ولاية الجزيرة بكاملها للمليشيات (24 ألف كيلومتراً مربعاً) برغم وجود الجيش في غربها (محلية المناقل ومناطق أخرى في غرب الولاية) ستتراجع نسبة سيطرة المليشيات على أراضي البلاد إلى حوالي (11‎%‎)، وإذا أضفنا ولايتي شمال كردفان والجزيرة معاً للمليشيات سترتفع المساحة إلى حوالي (390 ألف كيلومتر مربع)، تقارب في مجملها مساحة ولاية البحر الأحمر وحدها (350 ألف كيلومتراً مربعاً)، وحينها سترتفع نسبة سيطرة المليشيات إلى حوالي (21‎%‎)!

* وإذا تجاهلنا وجود الجيش في كل حامياته الكبيرة بالخرطوم، وتجاهلنا سيطرته التامة على معظم أجزاء مدينة أم درمان وأضفنا ولاية الخرطوم بالكامل للمليشيات، واعتبرناها ضمن مناطق سيطرتها الكاملة، وحسبنا لها ولاية شمال دارفور بكاملها (وتجاهلنا وجود الجيش والقوات المشتركة في مناطق عديدة من الولاية ومنها الفاشر العاصمة) وأضفنا للمليشيات ولاية الجزيرة بكاملها، وولاية سنار بكاملها، سترتفع النسبة إلى أقل من (29‎%‎) من مساحة السودان، أي أقل من ثلث مساحة البلاد.

* وإذا تجاهلنا وجود الجيش في ولاية غرب كردفان (الفرقة 22 بابنوسة ولواء هجليج) وأضفناها لولايات دارفور الأربع، واعتبرنا أن المليشيات تسيطر على لايات دارفور الخمس (وتجاهلنا وجود الجيش في شمال دارفور)، وأضفنا إليها ولايات الجزيرة والخرطوم بكاملهما (وتجاهلنا وجود الجيش في مناطق واسعة منهما) وأضفنا إليها ولاية شمال كردفان بكاملها (وتجاهلنا وجود الجيش فيها)، وأضفنا ولاية سنار بكاملها للمليشيات (وتجاهلنا وجود الجيش فيها)، سترتفع المساحة إلى 750 ألف كيلومتراً مربعاً تساوي ما نسبته 40‎%‎ من مساحة السودان.

* الأرقام تؤكد أن المليشيات تسيطر (بالكامل) على أقل من (10‎%‎) من مساحة السودان بالحساب الصحيح للسيطرة (الولايات التي انتشرت فيها بالكامل وأخرجت الجيش منها) وهي أربع ولايات فقط.. من أين أتى مسيلمات الجنجويد بنسبة الثمانين في المائة التي يزعقون بها في الفضائيات يومياً بلا حياء ولا خجل؟

د. مزمل أبو القاسم