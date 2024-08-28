مباحث المستهلك تضبط مصنع عشوائي لتصنيع الصابون

كشف اللواء إيهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك عن ضبط مصنع عشوائي لتصنيع الصابون والمنظفات بمدينة بورتسودان في إطار جهود الإدارة لمناهضة المصانع العشوائية.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أوضح المقدم شرطة محمد أحمد السيسى مدير دائرة حماية المستهلك أنه وإثر ورود معلومة لدى الدائرة تفيد بوجود المصنع العشوائي تم التعامل على الفور مع ذلك بتكثبف عمليات الرصد والمتابعة وبعد التأكد من صحة المعلومة تم تكوين تيم ميدانى وإستصدار الأوامر النيابيه الخاصه بتفتيش المصنع حيث وبمداهمةالمصنع تم العثور على (376) كرتونة صابون ألواح خالية من تواريخ الإنتاج وعدد (10) أطنان شحم غير معلوم المصدر وأضاف بأن المصنع من المصانع العشوائية إلى تعمل دون تراخيص ودون السلطات المختصة.

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) بحجز المضبوطات وفتح إجراءات أولية تحت الماده (47) أج وتم مخاطبة الهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس لإرسال تيم مختص لإجراء الزياره الميدانيه وكتابة التقرير الفنى لتكملة الإجراءات القانونية وفتح البلاغ .

المكتب الصحفي للشرطة