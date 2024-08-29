جرائم وحوادث

خطة عمل محكمة للجنة الفنية ضد قوات الدعم السريع المتمردة

2024/08/29
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الدعم السريع

انعقد الاربعاء بمدينة بورتسودان الاجتماع الثاني للجنة الفنية لإقامة ومتابعة الدعاوى الدولية ضد قوات الدعم السريع المتمردة وقادتها والدول المساندة لها برئاسة وكيل وزارة العدل رئيس اللجنة مولانا. هويدا علي عوض الكريم و بحضور أعضاء اللجنة .

ناقش الاجتماع خطة عمل فنية محكمة للمرحلة المقبلة التي تتركز علي تعيين الخبراء والمكاتب الدولية وجمع البينات وحصر الدول والجماعات والأفراد الذين ثبت تورطهم في مساندة مليشيا الدعم السريع في حربها ضد الوطن والمواطن وذلك بغرض الملاحقة القانونية الدولية.

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سونا

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