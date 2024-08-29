تقدم وصفات علاجية.. القبض على سيدة لانتحال صفة طبيبة جلدية وتجميل

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من القبض على سيدة في القاهرة، بعد أن انتحلت صفة “طبيبة أخصائية جلدية وتجميل”.

أظهرت المعلومات والتحريات أن السيدة المعنية تمتلك عيادة لعلاج الأمراض الجلدية “غير مرخصة” في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، حيث مارست مهنة الطب بدون ترخيص وانتحلت صفة طبيبة أخصائية في الأمراض الجلدية والتجميل.

كما كشفت التحريات عن قيامها بوصف وبيع أدوية وعقاقير “مجهولة المصدر ومهربة جمركياً”، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المواطنين، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها (916 عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع “بدون مستندات تدل على مصدرها – 225 عبوة أدوية بشرية مختلفة الأنواع بدون مستندات تدل على مصدرها).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام