الجمعية الطبية البريطانية تحذر من خطورة «وباء التدخين الإلكتروني»

دعا أطباء بارزون في المملكة المتحدة الحكومة يوم الأربعاء إلى تمرير قانون لمواجهة “وباء التدخين الإلكتروني”، خاصة بين الشباب، من خلال حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد وجميع النكهات غير التبغية.

تزامنت هذه الدعوة مع نشر تقرير من الجمعية الطبية البريطانية، واصفة إياه بـ”برنامج عمل للإجراءات الجريئة المطلوبة”.

وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن خطط تهدف إلى القضاء تدريجياً على التدخين، بما في ذلك حظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام الواحد وفرض قيود على نكهاتها وتغليفها.

وأحيت الإدارة العمالية الجديدة التي استحوذت على السلطة في أوائل الشهر الماضي، مشروع التشريع، لكنها لم توضح بعد نهجها الدقيق في هذا المجال.

صحيفة الخليج