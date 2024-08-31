بعد قضية شغلت الرأي العام.. أسرة ضحية حادث نجل فنان مصري تقبل الصلح

كشف والد عامل توصيل الطلبات، الذي توفي بعد أن تعرض للدهس من قبل نجل الفنان المصري أحمد رزق، عن أسباب قبوله الصلح والتنازل عن “حق ابنه”، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية.

وأكد محامي أسرة الضحية، أن رزق اتفق مع الأسرة على التنازل أمام محكمة الجنح، التي تنظر بأولى جلسات المحاكمة في الخامس من سبتمبر المقبل، وفق موقع “اليوم السابع”المصري.

ونقل موقع “القاهرة 24” المحلي عن والد الضحية قوله، إنه “لم يقبل تلقي أي مبالغ” عرضها رزق للتنازل عن القضية المقامة ضد نجله، قائلًا: “سامحته لوجه الله”.

ونوه بأنه قبل التصالح مع أسرة المتهم “حرصًا على مستقبل الأخير”، خاصة أنه في مقتبل العمر، ولم يبلغ الـ18 من عمره.

وكان رزق قد عقد، الأربعاء، جلسة تصالح مع والد الضحية، بعد أن تسبب نجل الفنان بوفاة عامل توصيل الطلبات عن طريق الخطأ، بحادث دراجة بخارية (سكوتر) بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، خلال مايو الماضي.

ووفقا لصحيفة “المصري اليوم” المحلية، فقد أخلت النيابة العامة سبيل نجل رزق بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه (حوالي 103 دولارات)، قبل أن تعود وتحقق معه من جديد بعد وفاة العامل، موجهةً إليه تهمة القتل الخطأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية، عانى من اشتباه بنزيف على المخ مع فقدان للوعي بشكل كامل، فضلًا عن إصابته بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالوجه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الفنان المصري، قائلةً إنه تكفل بمصاريف علاج الضحية قبل وفاته. وتبيّن من التحقيقات التي تمت بشأن الواقعة، أن ابن رزق “كان يقود سكوتر واصطدم بالضحية”.

الحرة