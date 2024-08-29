عائشة الماجدي تكتب: (أولادنا وما بنجر فيهم الشوك)

ربما مليشيا الدعم السريع وأقزامهم من القحاتة يحاولوا أن يعزفوا على وتر القبلية النتِن لتمرير مخططهم البائس لضرب الجيش في تكوينه السوداني السوداني.. لكننا حينما ننظر إلى شاشة قيادة الجيش نجد بها جميع مكونات الأقاليم المختلفة من غير عنصرية ..

حينما يريد الجنجويد أن يصطادوا كانوا سرعان ما يتجهوا إلى الفريق أبراهيم جابر ظناً منهم أنه ينتمي إلى واحدة من قبائل الجنجويد لكنه ظل ثابت في طرف الحق طرف القوات المسلحة السودانية..

هؤلاء السُذج لا يعرفون أن الفريق إبراهيم جابر قومي من طينة السودانيين أولاد الجيش لا يغريه مال حرامية الجنجويد ولا يزعجه صوت نهيق عبدالرحيم ..

مضي جابر غير آبه بتوبيخ ولا بالشتائم التي تصل إلى بريده أو عبر الفضاء العام المفتوح أرسل لهم رسالة واضحة أنه من طينة عبدالمنعم الطاهر المُكحل بالشطة ومن طينة عثمان مكاوي أيقونة حرب الكرامة ومن عزم الرجال عبدالرحمن الطيب فارس الفشقة هؤلاء الرجال جمعتهم القومية الوطنية ولبسوا كاكي الوطن ونأوا بأنفسهم من جحيم القبلية البغيضة ..

موجة الهجوم الكاسحة على جابر قابلها ببرود مُهيب لم يردخ ولم يستجيب لإستفزازاتهم المتواصلة وربما يردد عبارته المعروفة ( ديل جهلة ) ..

للذين يتحدثوا مراراً وتكراراً عن جابر ووقفته القوية يجب أن يصطحبوا دارمود بابنوسة ويجب أن يصطحبوا اللواء حسن جودات جُل هؤلاء الرجال الذين يعملوا بمبدأ

( أصلو الزول بموت والذكرى تفضل حية ).. كتبوا على أنفسهم أنهم لن يضحوا بتراب الوطن مقابل حفنات جنيهات ولن يجرتقوا بغير كاكي الجيش القوقو ..

جابر يسد فرقة كبيرة لربما خُصصت له ليُدير إقتصاد الحرب بثبات كبير في فترة ضغوطات وخنق من غالبية الدول على السودان بحنكة وبسياسة العلم والمعرفة..

جابر إستطاع أن يقود الإقتصاد بإقتصاد حقيقي بحسم عسكري وبفهم تخطيط هندسة جامعة الخرطوم..

جابر يقف على المطارات ويقف على المياة ويقف على الكهرباء وغيرها .. هذا عمله وتكليفه غير مشحود عليه.. لكن رجل بهذا الإخلاص للبلد مجرد التشكيك فيه يبقي محض إفتراء وتغبيش للحقائق..

يجب أن نقتل أي فتنة تقوم بشق قيادة الجيش الحالية يجب إطفاء أي نار تشتعل لحريق شخصية الفريق جابر وغيره من الذين يتواجدوا في صفوف الجيش من قبائل المليشيا فبحسابات المنطق ليس من مصلحتنا ومصلحة البلد الطعن في أي شخص يمثل جيشنا الوطني ومن المعروف أن كل القبائل فيها الصالح والطالح فيجب أن لا نوسع دائرة العداء وصنع عداوات من العدم ..

حينما نطعن فيهم وقتها سوف نقدمهم طُعم سهل لمليشيا الجنجويد..

عليه جابر ودارمود وجودات وغيرهم يمثلوا الشعب السوداني ويمثلوا القوات المسلحة السودانية ..

فالفريق جابر ودارمود بابنوسة وجودات وغيرهم أولادنا وما بنجر فيهم الشوك …

نظل نُكرر أننا ضد القبلية وسلاح القبلية سلاح مُحرم عندنا ..

وكفاية..

عائشة الماجدي