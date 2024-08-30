هيئة الدواء: ضخ مليون عبوة من علاج ارتفاع الكوليسترول بالصيدليات

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن توفير أكثر من مليون عبوة من دواء كريستور بجميع تركيزاته في الصيدليات، بعد تعرضه لنقص في الفترة الماضية. يُستخدم دواء كريستور لعلاج مرضى الكوليسترول ودهون الدم، حيث يساعد في خفض نسبة الدهون في الدم.

كما أشارت الهيئة إلى عودة توفر المضادات الحيوية في السوق بعد نقصها مؤخرًا. وأعلنت الهيئة عن توفير 136 مستحضرًا دوائيًا بكمية تصل إلى 81 مليون عبوة، تشمل أبرزها أدوية الضغط، القلب، الأورام، والمضادات الحيوية خلال شهر أغسطس.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي.

بوابة فيتو