البيض المسلوق، مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين

يُعتبر البيض المسلوق من أكثر الأطعمة انتشارًا واستهلاكًا عالميًا، وذلك بفضل فوائده الصحية المتعددة التي تجعله جزءًا أساسيًا من النظام الغذائي اليومي لدى الكثيرين. يُصنف البيض المسلوق كغذاء متكامل، حيث يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الضرورية التي تسهم في تعزيز الصحة العامة.

وأوضحت الدكتورة هدى مدحت، أخصائية التغذية العلاجية، أن البيض المسلوق يتمتع بفوائد هامة ومتعددة، نظرًا لغناه بالمغذيات الطبيعية مثل الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة القوية، مما يجعله مصدرًا قيمًا للعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم الصحة العامة.

بوابة فيتو