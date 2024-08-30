ضبط شركة للنصب على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج فى القاهرة

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة القبض على صاحب شركة غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، حيث استولى على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم في الخارج. وتبين من خلال تحريات الإدارة أن المتهم، وهو شخص لديه سوابق جنائية ومقيم في دائرة قسم شرطة أول الفيوم، قام بإنشاء شركة غير مرخصة في محافظة القاهرة واستخدمها في ممارسة نشاط إجرامي متخصص في النصب على الراغبين في السفر للعمل بالخارج. وقد روّج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف استدراج الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية عن توافر فرص العمل- هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

بوابة فيتو