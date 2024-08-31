الحكومة المصرية توجه رسالة توعية للمواطنين بشأن استهلاك السكر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تبذل جهودًا لدعم مزارعي قصب السكر والبنجر لضمان توفير الإنتاج الكافي من السكر. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كل الزوايا” على قناة “أون” أنه عندما لاحظت الدولة نقصًا في السكر بالأسواق، قامت باستيراد كميات كافية هذا العام لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي.

وأشار إلى أن وزير الصحة ذكر أن مصر تُعد من أكثر الدول استهلاكًا للسكر، وهو ما يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على الصحة العامة، مؤكدًا على أهمية توعية المواطنين بمخاطر الإفراط في استهلاك السكر.

وأكد متحدث مجلس الوزراء: لدينا مخزون استراتيجي كبير من السكر وكل السلع الأساسية.

بوابة فيتو