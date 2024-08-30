جرائم وحوادث
الجمارك تضبط 35 كيلو ذهب و262 رأسا من الابل و 202 من الضأن ومخدرات
كشف المدير العام لقوات الجمارك السودانية اللواء صلاح احمد ابراهيم عن جملة من الضبطيات التي قامت بها قوات الجمارك السودانية خلال الفترة الماضية.
والتي تمثلت في ضبط كميات ذهب بلغت 35 كيلو جراما و34 عربة مختلفة و439 كيلو جراما من مخدر الآيس كرستال و 60 كيلو جراما من مخدر كوكاكين و4 كيلو جراما من مخدر هروين و 15 كيلو جراما من مخدر مارغونا و262 رأسا من الابل و 202 رأسا من الضأن .
وقال لدى مخاطبته المنبر الدوري لوزارة الداخلية اليوم بمدينة بورتسودان أن هنالك ضبطيات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد الغذائية والمواد الخام والوقود. وأشار إلى ان امتعة الركاب الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية.
سونا
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