لماذا أغلقت إثيوبيا بوابات المفيض العلوى بعد 4 ايام فقط:

بعد تصريحات رئيس الوزراء الاثيوبى التى بشر فيها دولتى المصب بانطلاق المياه من بوابات المفيض بسرعة 2800 م3 فى الثانية بما يعادل 240 مليون م3 يوميا يوم السبت الماضى 24 أغسطس 2024، أنباء عن غلق البوابات أمس بعد 4 ايام فقط من فتحها وامرارها مليار م٣ واحد، وحجز مليار م٣ اخرى، ويبلغ اجمالى التخزين حتى اليوم 29 اغسطس حوالى 56 مليار م٣ عند منسوب 636 م، واذا استمر غلق البوابات فإن أقصى تخزين هو 64 مليار م٣ عن منسوب 640 م، وينتهى يوم 8 سبتمبر القادم، وحينئذ لابد من فتح 4 بوابات على الاقل لتصريف 400 مليون م٣ يوميا هى متوسط الايراد اليومى لشهر سبتمبر، او مرور المياه من أعلى الممر الاوسط.

هل كان الهدف من فتح البوابات تجربتها فقط؟ واذا كان كذلك لماذا 4 ايام؟ كان يكفى يوم او اثنين، ومامعنى البشرى التى نقلها رئيس الوزراء لمصر والسودان بتدفق المياه وهو سوف يغلقها بعد أيام؟ أم أنه جاء كرد فعل لوصول قوات عسكرية مصرية إلى الصومال الثلاثاء الماضى 27 أغسطس لحفظ الأمن والسلم؟ وقد أصدرت الخارجية الاثيوبية بيانا بخصوص ذلك.

فى جميع الأحوال المياه التى كانت فى طريقها الى مصر من بوابات التصريف سوف تأتى بعد أيام إجباريا، ثم باقى المياه تدريجيا إما من خلال التوربينات أو بوابات المفيض مرة أخرى قبل موسم الأمطار القادم.

حفظ الله مصر

د. عباس شراقي