لجنة أمن الخرطوم توجه بتسريع تسليم العربات الى اصحابها

ظرت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان في جملة من التقارير الامنية التي أعدتها الاجهزة العسكرية والأمنية والشرطة في اطار المهام المشتركة التي تضطلع بها هذه الأجهزة في تأمين الولاية أبرزها التقارير الجنائية والمهددات الأمنية.

بجانب الوقوف على سير خطة ابعاد الاجانب الذين لم يغادروا بعد إنتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع كما بحث الاجتماع خطط تأمين مراكز الإيواء واستكمال الخدمات بها وتقنين وجود القاطنين بها. كما وجه الإجتماع إستعجال تسليم العربات التي تم جمعها من الشوارع لأصحابها بعد إستيفاء شروط اثبات الملكية.

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