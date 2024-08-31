جرائم وحوادث

لجنة أمن الخرطوم توجه بتسريع تسليم العربات الى اصحابها

2024/08/31
والي الخرطوم المكلف.jpg
والي الخرطوم المكلف
ظرت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في اجتماعها الخميس برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان في جملة من التقارير الامنية التي أعدتها الاجهزة العسكرية والأمنية والشرطة في اطار المهام المشتركة التي تضطلع بها هذه الأجهزة في تأمين الولاية أبرزها التقارير الجنائية والمهددات الأمنية.
والتصدي للظواهر السالبة والجرائم المتعلقة بترويج المخدرات .
بجانب الوقوف على سير خطة ابعاد الاجانب الذين لم يغادروا بعد إنتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع كما بحث الاجتماع خطط تأمين مراكز الإيواء واستكمال الخدمات بها وتقنين وجود القاطنين بها. كما وجه الإجتماع إستعجال تسليم العربات التي تم جمعها من الشوارع لأصحابها بعد إستيفاء شروط اثبات الملكية.
سونا

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2024/08/31