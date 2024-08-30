من سيجرؤ ليكون لديهم مواطنا ؟؟

لا أعتقد أن الدعم المتمرد سيجروء على تشكيل حكومة موازية حتى ولو تلقى وعود من بعض الدول بالتعامل معها لسبب بسيط وهو أنه سيجد نفسه ملزما بإصلاح وإعادة تعمير وإعادة تأهيل كل ما قاموا بتدميره وسيجدون أنفسهم مواجهين بتحمل مسئوليات المواطن من مياه وكهرباء وصحة وتعليم ، ذلك أن الحركات الاحتجاجية التظلمية لا قدرة لها على تحمل مسئوليات الحكم لأنها أصعب كثيرا من مسئوليات القتال.

إن التلويح بالسيناريو الليبي مجرد ابتزاز لأن الليبين وإن تقاتلوا إلا أنهم لم يدمروا بلدهم.

#كمال_حامد 👓