الخلية الأمنية المشتركة بمحلية مروي تضبط كميات من المخدرات

تمكنت الخلية الأمنية المشتركة بمحلية مروي اليوم من ضبط كمية من المخدرات المتنوعة في عملية نوعية. ووقف المدير التنفيذي للمحلية رئيس اللجنة الأمنية الأستاذ محجوب محمد سيدأحمد على المضبوطات بحضور مدير شرطة المحلية العميد شرطة عماد الدين هاشم ونائب المدير العقيد شرطة سيف الدين عثمان ومدير دائرة الجنايات بشرطة المحلية عقيد شرطة ياسر علي سيدأحمد ومدير جهاز الأمن والمخابرات العامة مقدم أمن محمد السعيد.

من جانبه أشار مدير شرطة المحلية إلي أن الضبطية تأتي في إطار العمل المنعي للجريمة بتنسيق وتعاون محكم بين الأجهزة النظامية المختلفة. وأوضح مدير دائرة الجنايات بشرطة المحلية أن الضبطية تمت بعد رصد وتوافر معلومات دقيقة لثلاث متهمين يستقلون عربة شريحة وتشتمل المضبوطات على مخدرات (830) حبة ترامادول وعدد واحد كيلو ونص حشيش (أفقاني) وعدد(4000) حبة كبتاقون.

سونا