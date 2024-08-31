بعد وفاة طفل والاشتباه بـ”تقصير طبي”.. إغلاق مستشفى في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء الخميس، عن الأسباب وراء إغلاق إحدى المستشفيات في حي التجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وحسب موقع “القاهرة 24″، فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، الدكتور حسام عبد الغفار، أنه فور الاطلاع على شكوى تفيد بوفاة طفل عمره 5 سنوات بسبب اشتباه وجود “تقصير من الطبيب الذي ناظر الطفل والتعامل الطبي الخاطئ مع الحالة، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، على الفور بتشكيل لجنة من عدة جهات، للمرور على المستشفى ومراجعة كيفية التعامل وخطة علاج الطفل”.

وفي نفس السياق، أشار رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، الدكتور هشام زكي، إلى أن التحقيقات الأولية للجنة المشكلة، كشفت عن “عدم التعامل مع حالة الطفل وفقًا للبروتوكول الطبي الصحيح المتبع مع مثل هذه الحالات”.

ونوه زكي بأن ممثلي هيئة الدواء المصرية أخذوا عينات من ذات الأدوية التي منحت للطفل، لتحليلها والتأكد منها، مؤكدًا إصدار قرار فوري بإغلاق المستشفى المذكور لحين الانتهاء من التحقيقات.

ولفت كذلك إلى أنه جرى نقل المرضى بالمستشفى إلى مستشفيات وزارة الصحة، حرصًا على صحتهم.

الحرة