تمرين بسيط للجزء العلوي من الجسم يمكن أن “يغيّر صحتك”

أصبحت معدات تمرين “العقلة” (Pull-up) جزءًا أساسيًا في صالات الألعاب الرياضية، حيث يوصي بها مدربو اللياقة البدنية كأحد تمارين القوة الأساسية.

وعلى الرغم من بساطته، فإن تمرين “العقلة” يعد فعالًا للغاية في تعزيز قوة القبضة، وهي مؤشر مهم للصحة العامة، خاصة فيما يتعلق بالشيخوخة والمخاطر الصحية المستقبلية، وفقًا لصحيفة “تلغراف” البريطانية.

يتم تنفيذ هذا التمرين عن طريق الإمساك بقضبان حديدية مرتفعة بكلتا اليدين وترك الجسم معلقًا لأطول فترة ممكنة، أو بتحريك الساقين أثناء التعليق.

وأوضحت لوسي أسكيو، مدربة اللياقة البدنية الشخصية في بريطانيا، أن “هذا التمرين ممتاز للجزء العلوي من الجسم، ويمكن لأي شخص تقريبًا تنفيذه”.

كما أظهرت الدراسات، بما في ذلك دراسة نشرت هذا العام في مجلة “Healthcare” الطبية، أن تمرين “العقلة” يساعد في تحسين مرونة الظهر من خلال تخفيف الضغط بشكل لطيف على العمود الفقري.

ووفق “تلغراف”، فإن تمرين “العُقلة” يخفف تشنج الجزء العلوي من الظهر، ويزيد القدرة على الحركة واستقرار الكتفين، وتقوية العضلات المهمة في الجزء العلوي من الظهر والجذع.

كما يساعد أيضا في تصحيح خلل انحناء الكتف الناجم عن الجلوس على المكتب لفترة طويلة، حسب الصحيفة.

ويُنصح بإجراء تمرين “العُقلة” يوميا، دون القلق من القدرة على التحمل، التي تزداد بمرور الوقت مع التدريب واستخدام بعض الوسائل المساعدة.

وتنصح أسكيو، الأشخاص الذين قد يواجهون بعض الصعوبات خلال التدريب، بما في ذلك انزلاق اليدين، باستخدام “الطباشير السائلة” على راحة اليد المتعرقة، الذي بدوره يضاعف القدرة على التحمل.

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