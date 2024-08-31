خدش حياء مرؤوسته.. عقوبة مشددة لمدير سابق بهيئة الطرق والكباري

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري عقوبة اللوم التي أصدرتها محكمة الدرجة الأولى ضد مدير سابق في الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك بعد اتهامه بإهانة مرؤوسته بتوجيه عبارات غير لائقة لها والتعدي عليها لفظيًا أثناء مشادة كلامية. ورفضت المحكمة الطعن الذي تقدم به المدير.

وكانت النيابة الإدارية قد وجهت للمدير تهمة تجاوز مقتضيات الواجب الوظيفي في عام 2020، حيث أطلق عبارات خادشة للحياء ضد مرؤوسته، التي تعمل كمحامية في الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شهادة الشهود بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكباري أكدت أن المحال كان متواجدا بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية بينه وبين إحدي الموظفات بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث معها بأسلوب غير لائق بقوله «إللي هايكلمني أنا هاخد حقي بإيدي مش بالورقة والقلم» واستكمل بعبارات خادشة للحياء.

وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف في حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث إن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت في مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه في حدود آداب اللياقة في التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدي بالألفاظ، والتي لا يمكن أن تصدر من موظف عام.

المصري اليوم