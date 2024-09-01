دفاع المتهمة بسرقة شقة «منة عرفة» يستأنف على حبسها سنة

قدم دفاع المتهمة بسرقة مبلغ مالي ومستحضرات تجميل من شقة الفنانة منة عرفة استئنافًا على حكم حبسها لمدة سنة أمام محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة.

وكانت محكمة الجنح قد أصدرت حكمًا بحبس المتهمة لمدة سنة بعد إحالتها من نيابة القاهرة الجديدة، التي وجهت لها تهمة سرقة مبالغ مالية ومستحضرات تجميل من الفنانة منة عرفة.

وتمكنت مباحث قسم التجمع الخامس من القبض على المتهمة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة عمليات النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بتعرض الفنانة لسرقة متعلقات شخصية، ومبلغ مالى من داخل شقتها في التجمع الخامس، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وجرى إلقاء القبض على المتهمة في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة.

المصري اليوم