رأي ومقالات
صوت المواطن في استعادة كرامته، وعودة ممتلكاته، وإخراج المرتزقة من البلاد
صوت المواطن في أن تتوقف الميليشيا عن اعتداءاتها على المواطنين، وتخرج من بيوتهم، وتعيد لهم ممتلكاتهم المسروقة ، صوت المواطن أن تقاوم قيادته وتدافع عنه ،صوت المواطن ليس في الاستسلام بل في المقاومة.
وإن كان من يتحدثون عن صوت المواطن، فعليهم إيصال الرسالة للميليشيا بأن صوت المواطن في استعادة كرامته، وعودة ممتلكاته، وإخراج المرتزقة من البلاد .
حسبو البيلي
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