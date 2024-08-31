🔴 جزيرة توتي السودانية لها أكثر من 700 سنة مستقرة وآمنة، في سنة واحدة حولوها الجنجويد إلى مدينة أشباح
ملايين الأسر شُردت وعشرات الآلاف قُتلوا ومجهودات وعرق سنين نُهبت على أيدي الجنجويد ، جزيرة ذي توتي دي ليها أكثر من ٧٠٠ سنة مستقرة وآمنة ، في سنة واحدة حولوها الجنجويد إلى مدينة أشباح بعد قتل سكانها وطردهم وتحويل منازلهم إلى ثكنات عسكرية ،
ولاية ذي الجزيرة دي كانت آمنة ومطمئنة لمئات السنين ، جاء الجنجويد دمروها وقتلوا أهلها وشردوهم . بعد الجرائم دي كلها والأذى العملوه الجنجويد ، يجي واحد من مناصري الدعم السريع يقول ليك انتو لي بتكرهونا ولي بتهاجمونا ورافضين تقبلوا بينا ؟
ياراجل انتوا حللتوا دمنا وأموالنا واتصالحتوا مع سرقة ممتلكاتنا وشرعنتوا جرائمكم دي كلها ، لافي شعور بتاع ذنب ولافي وازع بيمنعكم من انتهاك الحرمات ، كونوا هو ذاتو مايكون في شعور داخلي رافض للجرائم دي ولا شعور بالذنب تجاه ما ارتكبتوه دا سبب كاف لقطع الارتباط معكم ولفظكم إلى الأبد .
حسبو البيلي
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