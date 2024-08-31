🔴 هل ما يحدث في السودان اليوم شئ طبيعي ؟!!!

هل حدثنا أنفسنا يوما هل ما يحدث في السودان اليوم من المصائب والبلاء تلو البلاء شئ طبيعي، والجنجويد ليسوا الا مجرد جزء من البلاء الذي نعايشه يوما بعد يوم ؟!!!

الغلاء الفاحش وصراع الساسة وانشغالهم فقط للهث وراء السلطة وكل يشتم الفريق الاخر وينقل علاته في الميديا من اجل اهدافهم الخاصة، وابتلاء الجنجويد شئ آخر وتشريدهم المواطنين ونهب بيوت المواطنين واغتصاب النساء؟!!!

وتحولت مدن السودان الى مدن اشباح وكلاب وقطط ضالة، وقتل واعتقال السودانيين في سجون الجنجويد حتى الموت جوعا او تعذيبا؟!!، تدمير المرافق العامة من بنوك وكهرباء وماء ومساجد مهجورة ومدمرة تجد بداخلها ملابس داخلية للنساء؟!!

والفيضانات والسيول وانهيار السدود والتي دمرت البيوت والمرافق العامة لتلك الولايات التي لم تصلهم مصيبة الجنجويد ؟!!

والاغبره والهبوب الاسود التي لم نراها في يوم من الايام؟!! الامطار الغذيرة التي لم تشهدها ولايات الشمال منذ مئات السنين؟!!! والحشرات الكثيفة والافات الزراعية التي لم يسبق ان رآها المزارعين في حياتهم، والنزوح والجوع والمجاعة في بعض المناطق. وموت المواطنين في الصحاري عطشا والموت في الحوادث هروبا الى دول الجوار، والسياسيين يحملون المناوئين السبب لكل هذه الابتلاءات فقط للكسب السياسي.

ولكن اذا عقلت وتدبرت الامر ستجد ان السبب الاساسي غصبا عن انفنا هو العلاقة بيننا وبين الله، فكلما أذنبنا أو قصرنا في حقه، يرسل الابتلاء تلو الابتلاء ببعض الألم، والحرب والحرمان والتشرد والجوع أو بفقد نفس أو تنبيه بريح او فيضان او سيل او بحادث أو خسارة مالية ليجذبنا اليه، ولكن إذا فقد الإنسان الإحساس بهذا الجذب ولم نعد نهتم بالذنب والشرك الجلي في كثير من المقاطع بالتعلق بغير الله عند الشدة، والمحرمات كإغتصاب النساء امام اهلهم وسرقة ممتلكات الاخرين والنهب بحجة محاربة الفلول،

ونأتي بكل الوان الشرك بالله في هذا الحرب والذي يغضب الله كما بين في كتابه الكريم من التعلق بالحجبات والتمائم ليحفظنا من الموت، ودعوة الكباشي وهو شيخ ميت لا يملك لنفسه شئ، ليأمنا ويحفظنا ويحفظ اولادنا، ويذهب بعضنا الى قبة شيخ ميت ونستغيث به،ولم يتركوا لله شئ، كما نرى في المقاطع ولا يهز فينا الشرك بالله قيد انملة،

وبعض الجنود يتركون القتال ويذهبون للرقص مع غناية مثل ندى القلعة وغيرها من القونات، ونترك العلماء ونهتم بسفاسف الأمور ونتعلق بأهل الفسق والقونات ليصنعوا لنا نصرا، فهنا لن تكون هذه الابتلاءات فقط، بل سيرسل لنا عقوبة واحدة تنهينا جميعا. (ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا).

د. حسن عنتر

