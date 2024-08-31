مريم الصادق ذرفت دموع التماسيح وتباكت وإدعت الحزن

ذرفت مريم الصادق دموع التماسيح وتباكت وإدعت الحزن وهي تقول اليوم الأثنين أكملت الحرب خمسمائة يوم من القتل الجزافي والدمار للمباني والقيم والعطالة والبطالة والفقر والعوز والقتال داخل المدن الخ..

لم تجرؤ صاحبة المقولة الأشهر لدينا خيارت أخرى سنقوم بها إلى ذكر إسم المجرم والفاعل الرئيسي مليشيا (الحبيب) حميدتي كما ظلت تناديه..

مريم الصادق بمثل هذه التغريدات العبيطة تحاول أن تقول أنا موجوده لكنها لا تدري أن ما تقوله يجدد مشاعر الغبن لدى الشعب الذي خدعوه ودقوا على رأسه أجراس المزادات(وشوبش عليكى الملأ)..

لا تتحدثي يابت الصادق عن الغبش فقد إنكشف ستركم بعد وفاة الصادق وبانت عوراتكم..

لاتتحدثي عن الناس من برج القيادية فأنتي لستي سوى متهمة هاربة عليكي تسليم نفسك إلى أقرب نيابة في السودان..



#ام_وضاح