عودة مروج وأنهار جزيرة العرب بالنص ..

عودة مروج وأنهار شمال السودان والصحراء الكبرى بالقياس الجغرافي …

الحديث النبوي صحيح وواضح ومعجز وبدأ في التحقق من حوالي خمسة وثلاثين عاما بالتزايد السنوي في معدلات الأمطار في جزيرة العرب.

سيول جارفة وأمطار غزيرة ، وشاهدنا بأعيننا بحيرات تتكون وتظل صامدة لنصف عام أو قريبا من الموسم التالي ، برد هاطل يكسر زجاج السيارات والمعارض والمحلات التجارية وتطير الأسقف.

وقوله صلى الله عليه وسلم كما كانت أثبتت صدقه الحفريات ودراسات طبقات التربة والترسبات إذ أثبتت أن كثيرا من المناطق كانت بحيرات وبها بقايا كائنات بحرية.

وطبوغرافيا ومناخيا فإن شمال السودان والصحراء الأفريقية الكبرى من جبال البحر شرقا حتى نواكشوط غربا هي الإمتداد الطبيعي لطبوغرافيا ومناخ جزيرة العرب يفصل بينهما الأخدود الأفريقي العظيم.

وكما بدأ شمال السودان ودارفور يشهدان تزايدا سنويا في معدلات الأمطار والسيول فكذلك الحال في تشاد والنيجر ومالي وإنت مغرب.

أمطار وسيول وبيوت طينية تذوب وتتداعى فنحن وغرب أفريقيا نتشابه في بيوتنا الطينية ثقافة المطر الخفيف أو شبه المنعدم.

هذا في الوقت الذي تتزايد فيه معدلات الجفاف والتصحر في أجزاء أخرى من العالم.

والمطلوب أن تكون الأراضي الأفريقية الواعدة خالية أو شبه خالية من السكان بفعل الحروب والنزاعات و … حاكورتي … وحاكورتك.

#كمال_حامد 👓