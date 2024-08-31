التركية في المطار

بعد توقف قرابة العامين هبطت طائرة الخطوط التركية في مطار بورتسودان مستهلة تطورا في العلاقات بين البلدين بدات مظاهره تتضح .

قبل هذه الخطوة وافقت تركيا علي توفيق اوضاع السودانيين في أراضيها الذين منعتهم الحرب من العودة .

عينت تركيا سفيرا جديدا لها في السودان هو السيد/ فاتح يلدز و ذلك قبل ان يكمل السفير السابق فترته .

السفير الجديد عمل قبل بلادنا في العراق و شهدت علاقات البلدين في عهده تطورا ملحوظا .

في عهد السيد / السفير عرفان نذير أوغلو شهدت العلاقات تطورا كبيرا زار خلاها الرئيس البرهان تركيا و سبقتها زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان .

تطورت علاقات تركيا بالسودان تطورا كبيرا في عهد السفير عرفان و لم يكن ذلك قاصرا علي العلاقات السياسية حيت تطورت في مجال التعليم و الصحة و تضاعفت المنح الدراسية التركية و تطورت العلاقات التجارية و الإستثمارية و الاجتماعية بمنح التأشيرات للسودانيين .

نشط السفير عرفان في مجالات شتي و طور علاقاته بكل المجتمع من رموز الفن إلي رجال الطرق الصوفية و القيادات المجتمعية.

تركيا دولة مهمة في كل المجالات السياسية و المجتمعية و العسكرية و في العلاقات الدولية .

ما تم في عهد السفير عرفان يؤكد أن العلاقات الثنائية امامها مساحات من التطور غير قاصرة و لا محدودة بالعمل السياسي فقط و ان جهود السفير لها تأثير كبير .

مهم ان نستفيد من فترة السفير الجديد الذي يحل بنا و له رغبة واضحة في عمل كبير يكمل به ما انجزه سلفه .

مهم لبلادنا ان نطور علاقاتنا مع دولة مؤثرة و في وقت نحتاج فيه لكل مكسب خارجي لاسيما و نحن نعايش حربا مدمرة و بشعة .

نحتاج لتطوير العلاقات في تحسين قدراتنا العسكرية خاصة في صناعات تركيا متميزة فيها مثل المسيرات .

كما نحتاج لسند نواجه به المؤامرات الخارجية في المحافل الدولية.

مرحبا بالسفير / فاتح يلدز و امنياتنا له بإقامة طيبة في بلادنا .

سنفتقد مجهودات السفير عرفان التي ظلت متواصلة في خدمة السودان و السودانيين و هو في مقعد متقدم بوزارة خارجية بلاده .

و امنياتنا له بفترة زاهرة في محطته الجديدة باكستان .

راشد عبد الرحيم