طاقم طبى شرطى ينجح فى إجراء أول عملية جراحية بمناظير الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الشرطة المركزى ببورتسودان

فى تطور لافت بإجراء أول عملية من نوعها بمستشفى الشرطة ببورتسودان تمكن الطاقم الطبي الشرطى بقيادة المقدم شرطة (طبيب) فؤاد عبد الرحمن إستشارى الأنف والأذن والحنجرة من إجراء اول عملية جراحية بمناظير الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي الشرطة المركزى بورتسودان.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) ان هذا الإنجاز يأتى ضمن أوليات رئاسة الشرطة وإهتمامها المستمر بضرورة تجويد العمل الصحى وترقية الأداء الطبى بمواكبة الطفرات العالمية من حيث المعدات الطبية والإجهزة ومستلزماتها التشخيصية والعلاجية والوقائية وذلك بكافة مستشفيات الشرطة بالمركز والولايات بجانب عمليات التحديث من حيث البنية الإنشائية والأجهزة والمعدات الحديثة وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة والكفاءات الطبية المتميزة الأمر الذى مكنها من إحداث طفرات فى تقديم خدمات علاجية متطورة ترسخ من مكانة هذه المستشفيات بين نظيراتها فى القطاع الصحى بالبلاد .

المكتب الصحفي للشرطة