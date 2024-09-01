النصب على 10 مواطنين من الصم والبكم بالجيزة

تمكنت مباحث الجيزة، يوم السبت، من القبض على امرأة متهمة بالنصب على 10 مواطنين من الصم والبكم، وسرقتهم مبالغ مالية في منطقة بولاق الدكرور.

تلقى اللواء محمد شرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد بتقدم أمل عبد الفتاح، مترجمة إشارة، ببلاغ إلى قسم الشرطة، وكانت برفقتها 10 مواطنين من الصم والبكم.

وكشف البلاغ عن تضررهم من “حسن. أ”، موظف بمدرسة ومحبوس على ذمة قضية سابقة بتهمة النصب على الصم والبكم، و”أمنية. ط”، سكرتيرة تعمل لديه، حيث قاما بالنصب عليهم وسرقة مبالغ مالية.

تم القبض على الثانية وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة مع الأول، وتولت النيابة التحقيق.

جريدة الدستور