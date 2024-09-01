القصة الكاملة لوفاة طالب جامعى خلال لعب كرة القدم بمصر القديمة

“رايح للي أحسن مني ومنك”.. كلمات حزينة ودع بها أصدقاء الشاب وليد زينهم المتوفي خلال اشتراكه مع زملائه في مبارة لكرة القدم في أحد الملاعب بمجمع الأديان بمنطقة مارجرجس بمصر القديمة.

وتبين أن الوفاة طبيعية، حيث إن الشاب خلال تواجده داخل أحد الملاعب الرياضية بمنطقة مجمع الأديان بمارجرجس، أصيب بأزمة قلبية وحالة إعياء، وتم نقله للمستشفى بدار السلام وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتبين أن المستشفى أصدر تصريح الدفن بأن الوفاة طبيعية ولم يتم تحرير محضر بالواقعة؛ لعدم الاشتباه في شبهة جنائية.

كان الشاب وليد زينهم توفي داخل ملعب بمنطقة مارجرجس في حي مصر القديمة، وتبين أن الشاب أثناء لعبه كرة القدم سقط مغشيًا عليه، فحمله زملاؤه إلى المستشفى بدار السلام، إلا أنه لم يستجب للعلاج وتوفي.

وتبين أن وليد زينهم، طالب جامعي، من محبي كرة القدم وعاشق لها ودائم التردد على مباراة كرة القدم داخل الاستاد.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، نعى أصدقاء الطالب وفاته شاهدين له بحسن السمعة والأخلاق والمعاملة الطيبة، وقال صديقه المقرب في منشور على صفحته الشخصية: “مش قادر أصدق مع السلامة يا صاحبي أنت رايح للي أحسن مني ومنك”.

جريدة الدستور