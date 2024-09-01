أحد جوانب هذه الحرب الأهم هو عدوان ميليشيا الجنجويد علي ملايين المدنيين السودانيين

لا أفهم إطلاقا الدعاية الخبيثة التي تختزل العالم السوداني في معسكرين: معسكر الحرب مقابل معسكر السلام. هذا الاختزال مضلل لان أحد جوانب هذه الحرب الأهم هو عدوان ميليشيا الجنجويد علي ملايين المدنيين من سودانيين لا علاقة لهم بجيش أو فلول.

تهاجم المليشيا هؤلاء المدنيين في قراهم ودورهم وتنهب وتقتل وتغتصب. وهذا يعني أن حصر الوصف في معسكر حرب مقابل معسكر سلام طلس سام ينحاز للمعتد الأثيم إذ أن جانب هام من هذه الحرب هو إعتداء ميليشيا علي حياة مدنيين أبرياء لا يجوز وصفهم بانهم دعاة حرب لو أختاروا ممارسة حق الدفاع عن النفس بأي طريقة متاحة لهم سواء أن كانت سلمية أم غير ذلك. كيف لجهة تدعي المدنية أن تعجز عن التمييز بين معتد وبين ضحية لها حق إختيار وسيلة دفاعها عن النفس بغض النظر عن راينا الخاص في حكمة الوسيلة المختارة من عدمه؟ كيف يصير حق الدفاع عن النفس دعوة للحرب؟

كيف لجماعة تقول علي لسان قيادتها إنه بما إنها جبهة مدنية فلا يهمها مصدر تسليح الميليشيا المعتدية مع إن خطابها يساوي بين المعتدي وضحية في حالة دفاع عن نفسها؟ كيف يهمها طريقة الدفاع عن النفس التي تختارها الضحية، وتسميها دعوة للحرب، ولكن لا يهمها مصدر تمويل الميليشا؟

حق الدفاع عن النفس حق أصيل للضحية. أحيانا قد أختلف مع حكمة الوسيلة التي تختارها الضحية ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال المزايدة علي الضحية ووصفها بانها داعية حرب علي قدم المساواة مع مصدر العدوان.

معتصم اقرع

