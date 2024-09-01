رأي ومقالات

أسكتوا هذا الناشط : توم بيرللو.

2024/09/01
ابراهيم الصديق

فى راي ان أكبر نقاط ضعف الادارة الامريكية فى معالجتها للقضية السودانية هو مبعوثها توم بيرللو ، وما يقوم به الآن هو افعال (ناشطين) وليس (رجال دولة) ، ولذلك من المهم إسكاته ، ويتطلب ذلك خلية اتصال خاص مع صانعي القرار ومع المشرعين الامريكيين ، وتمليكهم الحقائق والوقائع..

– تبنى منظورات مليشيا الدعم السريع ، والتغطية على جرائمهم ، من خلال ما اسماه (مدونة سلوك) وغض النظر على جرائم وانتهاكات انسانية كبيرة لا تسقط بالتقادم ، فهى جرائم حرب..

– عدم بذل الجهود الكافية فى الضغط على الداعمين الاساسيين للمليشيا بالمال والرجال والعتاد العسكرى والمؤن وتوفير بيانات تقنية ، بل نسق معهم فى مساومات اسقاط مدينة الفاشر ، باعتبار ذلك أداة ضغط لإخضاع الجيش السودانى..

– دعم طموحات (احزاب وقوي سياسية) من اموال الامريكيين ، وما يسمونه قوى مدنية مجرد ذر رماد فى العيون ، و(تقدم) كل قيادتها سياسيين حزبيين من اليسار الى اليمين ، بل فرض حزب الأمة القومي اجندته وشروطه..

كل هذه النقاط تعتبر خطوط حمراء فى السياسة الامريكية ، ويمكن توظيفها من خلال دبلوماسية شعبية والاتصال بنواب الكونغرس وبالمشرعين فى الولايات.. وستكون نتيجتها حاسمة على هذا (المتطفل)..

حفظ الله البلاد والعباد

ابراهيم الصديق على
1 سبتمبر 2024م

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