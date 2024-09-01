مواصفات المستشار عند المليشيات

حاولت إجراء إحصائية لعدد من يحملون صفة (مستشار قائد قوات الدعم السريع) في الفضائيات فوصلت إلى الرقم (27) وتوقفت عن العد، والثابت أن أهم مواصفات المستشار عند المليشيات تتمثل في ما يلي:

1/ أن يكون كذاباً أشر.

2/ أن يكذب بثبات لا يتوافر للصادقين (كما ذكر الزميل ضياء الدين بلال).

3/ أن يرمي كل مصيبة تحدث في السودان على (الفيلول والكيسان)!

4/ أن ينكر كل الجرائم المروعة التي يرتكبها الجنجويد من دون أن يهتز له رمش.

5/ أن يتحدث عن دولة 56 وعن ظلم الجلابة وإنصاف المهمشين.

6/ أن يولول من قصف الطيران ويزعم أنه يستهدف المدنيين ويطالب بحظره.

7/ أن يصف كل من يدعم الجيش ويستنكر إجرام المليشيات بأنه (كوز وفيلول)!

8/ أن يدعي بسيطرة المتمردين على 80‎%‎ من مساحة السودان (بعض المستشارين يتبرعون برفع النسبة إلى 90‎%‎)!

9/ أن يهاجم أي مذيع أو مقدم برنامج يتجرأ على سؤاله عن مسببات اعتداء المليشيات على المدنيين العزل.

10/ أن يلعن سنسفيل جدود البرهان ويحمله وزر إشعال الحرب ناسياً أنه حمل ذلك الوزر إلى (الفيلول) مسبقاً.

11/ أن يعزي كل مجزرةٍ ترتكبها المليشيات في القرى إلى وجود مستنفرين ومجاهدين وإرهابيين من داعش يختبئون في تلك القرى وهاجمون (الأشاوس).

12/ أن يكون المستشار مغموراً ولم يسمع به أحد من أهل السودان بتاتاً قبل الحرب.

مزمل أبو القاسم