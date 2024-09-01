حميدتي أثبت أن حماية المدنيين ومساعدتهم وكف الأذى عنهم تمثل (استثناءً) عند قواته

ذكر قائد التمرد أنه أصدر أمراً إدارياً (استثنائياً) وجهه لجميع القوات بتعزيز حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية واحترام قواعد السلوك وقواعد الاشتباك أثناء القتال،

ونحن نحييه ونهنيه على شفافيته ووضوحه وصدقه، لأنه أثبت بنفسه أن حماية المدنيين ومساعدتهم وكف الأذى عنهم تمثل (استثناءً) عند قواته،

وأن الأصل عند المليشيات أن تقتل المدنيين وتؤذيهم وتنهب ممتلكاتهم، وأن تلك القوات لا تتقيد بقواعد الاشتباك ولا تحترم القانون الدولي الإنساني (إلا استثناءً).

د. مزمل أبو القاسم