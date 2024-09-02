“تقدم” دي مدام وللا مدموازيل؟

جماعة “تقدم” قالت علي لسان زعيمها علي شاشة التلفزيون إنها جماعة مدنية لا يهمها سؤال من يمد الجنجويد بسلاح لا نهاية له. ولكن يبدو أن نفس “تقدم” هذه يهمها أمر مصادر سلاح الجيش السوداني وتنتقد هذا التسليح بالسنة حداد. هذا هو معني الحياد التقدمي و”إعتزال الحرب”.

“تقدم” تذكرني بقصة عشة الفلاتية في زيارتها لمصر حين سألها الاعلامي المصري علي الهواء ”وحضرتك انتي مدام وللا مدموازيل؟”, لم تفهم الديفا السؤال وتصورت أن ترد بعبقرية آمنة مهما كان معني السؤال فقالت له : ” واللاي مرة كدة ومرة كدة.”

معنصم اقرع

