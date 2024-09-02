كسلا .. لا صوت يعلو صوت المحكمة!!

*عند الطلب كانت إستجابة جهاز المخابرات العامة بتسليم كامل القائمة المسؤولة عن قضية الشاب الراحل الأمين محمد نور رحمه الله رحمة واسعة*

*ما كان لجهاز المخابرات العامة وهو مؤسسة نظامية ومسؤولة أن تتأخر عن طلب النيابة وفي المنشور السابق في ذات القضية قلنا ان المخابرات التى تقدم أبنائها في معركة الكرامة حد الشهادة لن تتأخر في تقديم أي مشتبه به بين صفوفها للمحاكمة*

*في المنشور السابق أيضا راهنا على حكمة نظارة البني عامر وعلى خلق ودين هذه القبيلة المحترمة وكسبنا الرهان أيضا*

*شكرا للبني عامر نظارة وشباب وأفراد على تفويت الفرصة للذين في نفوسهم مرض وفي صدورهم غل على استقرار كسلا والشرق خصوصا والسودان عموما في هذا الجزء من الوطن وشكرا جهاز المخابرات العامة على الاستجابة برفع الحصانة عن المشتبه بهم وفي كسلا اليوم وغدا لا صوت يعلو صوت المحكمة !!*

*بقلم بكري المدنى*