هل هو إنشقاق أم قفز من المركب الغارقة !!

التصريحات التي أدلت بها السيدة رباح الصادق المهدي لموقع (مورنينغ نيوز) الإخباري بالأمس و تم تداولها بكثافة في المنصات الإعلامية و (السوشيال ميديا) تقرأ في إتجاهين :

– إما أن هنالك (مفاصلة) ستقع في صفوف الحزب الذي دفعت به قيادته الحالية (فضل الله برمة – مريم الصادق – الواثق البرير) إلى التماهي التام مع المليشيا من خلال مشاركتها في (تقدم) و الخضوع الكامل لدولة الإمارات الراعي الرئيسي و الداعم للمليشيا و جناحها السياسي (قحت/تقدم) و بين تيار آخر رافض لهذه التوجهات بدأ يتبلور في صفوف الحزب منذ عدة أشهر برعاية اللواء عبد الرحمن الصادق المهدي الذي انحاز منذ اليوم للحرب إلى صف الوطن و القوات المسلحة !!

– أو أنها محاولة تتم بالتنسيق مع مجموعة برمة و مريم و الواثق للقفز من مركب (المليشيا – قحت/تقدم – الإمارات ) التي أوشكت على الغرق !! خاصةّ بعد أن فقد الحزب قواعده في دارفور و كردفان و الجزيرة و النيل الأبيض بسبب سلوك و ممارسات المليشيا التي إرتكبت أبشع المجازر و الإنتهكات في حق سكان هذه الولايات و لم يفتح الله على قيادة الحزب و لو بكلمة إدانة في حقها !!

و الغريب أن بعض قادة المليشيا في هذه الولايات و بعض من يتولون إدارة ما يسمى بلجان العمل المدني في مناطق سيطرتها هم عناصر معروفة بإنتمائها لحزب الأمة كما هو الحال في الجزيرة و النيل الأبيض !!

حزب الأمة مختطف نتمنى أن يعود إلى حضن الوطن تحت قيادة وطنية تخرجه من نفق (المليشيا – قحت/تقدم – الإمارات و ياسر عرمان) !!

على كل الأيام القليلة المقبلة كفيلة بكشف المستور و بيان الحقيقة !!

H-Magid Elsuwar