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السلطات بكسلا تؤكد هدؤء الاحوال واحتواء الأزمة “تفويت الفرصة علي المتربصين بأمن البلاد”
اكد المدير التنفيذي لمحلية كسلا الاستاذ إدريس محمد على أن الأحداث التي شهدتها مدينة كسلا بسبب مقتل المواطن الأمين محمد نور منذ مساء الأمس وحتى ظهر الأحد تعاملت معها السلطات الأمنية والعدلية بمسؤولية عالية حيث تواصلت مع الإدارة الاهلية ممثلة في نظارة عموم قبائل البني عامر وكل القيادات الاهلية وامانة الشباب والمحتجين.
وقال ادريس أنه وتم إستلام المذكرة المرفوعة من المحتجين وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية. وتابع علي ان لجنة أمن بولاية كسلا ظلت برئاسة الوالي وأعضاء لجنة الأمن في إجتماعات دائمة حتى تمكنت من إكمال كل الإجراءات المتعلقة بالأحداث بتنسيق و تعاون عال من نظارة عموم قبائل البنى والشباب المحتجين.
واكد ان الولاية إحتوت الازمة تماما… وقال اننا نؤكد للمواطنين هدوء الاحوال الامنية بمدينة كسلا واستقرارها مؤكدا سير إجراءات العدالة مع الأجهزة المختصة. وطالب ادريس جميع المواطنين بعدم الالتفات للشائعات والأكاذيب التي تنشر في وسائط التواصل الاجتماعي وتفويت الفرصة علي المتربصين بأمن البلاد.
واكد المدير التنفيذي لمحلية كسلا عدم صحة اي أخبار تشير لوجود تخريب في المؤسسات الحكومية والأسواق.. داعيا جميع التجار وأصحاب الأنشطة التجارية مواصلة نشاطهم بصورة طبيعية.
سونا
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