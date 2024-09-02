النيابة العامة تأمر بحبس متهمين إسرائيليَّيْن في وقائع التعدي بالضرب على ثلاثة عاملين بفندق بمدينة طابا

أمرت النيابة العامة بحبس متهمين إسرائيليين بتهمة الاعتداء بالضرب على ثلاثة موظفين في أحد الفنادق بمدينة طابا، مما أسفر عن إصابتهم، بالإضافة إلى استعراض القوة وإتلاف ممتلكات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت يوم الجمعة الموافق الثلاثين من أغسطس الماضي بلاغًا بحدوث مشاجرة في أحد فنادق طابا بين المتهمين، وهما من الجنسية الإسرائيلية، وثلاثة من العاملين في الفندق. خلال المشاجرة، قام المتهمان باستخدام العنف ضد الضحايا والاعتداء عليهم بالضرب، مما تسبب في إصاباتهم وإلحاق أضرار بمحتويات الفندق. وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات فورًا، وبدأت بزيارة المستشفى لأخذ أقوال المصابين ومعاينة إصاباتهم التي تنوعت بين كسر في عظام الجمجمة وجروح قطعية، وفقًا للتقارير الطبية.

كما استمعت النيابة لشهود العيان واطلعت على مقاطع الفيديو التي وثقت الحادث، وأرفقت بتحرياتها التي أكدت صحة الواقعة، حيث أظهر التحقيق أن الخلاف نشب بسبب جدل حول أحقيتهما وذويهما في تناول المشروبات الكحولية وفقًا لنظام الإقامة في الفندق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهميْن احتياطيًا؛ بعد أن استجوبتهما ووجهت إليهما ارتكاب جرائم استعراض القوة وإثارة الذعر والخوف بين المواطنين والتعدي بالضرب والإتلاف، وجارٍ استكمال التحقيقات.

الشروق نيوز