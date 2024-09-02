ضبط 5 أشخاص استولوا على أموال المواطنين بزعم استثمارها فى العملات الرقمية

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات المصرية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من القبض على خمسة أشخاص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في مجال العملات الرقمية مقابل وعود بتحقيق أرباح مالية.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغات من عدد من المواطنين تفيد بتعرضهم لعملية نصب واحتيال من قِبل القائمين على منصة إلكترونية، حيث استولوا على أموالهم بعد تحويلها إليهم عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحجة استثمارها في مجال العملات الرقمية مقابل أرباح موعودة. إلا أن الضحايا فوجئوا بتجميد المبالغ المحولة، والتي بلغ مجموعها 500 ألف جنيه.

كما أفاد المبلغون باتهامهم لمالك محل قطع غيار سيارات، يقيم في دائرة قسم شرطة طنطا بمحافظة الغربية، بالترويج للمنصة المذكورة وجذبهم للاشتراك فيها.

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن الشخص المذكور وأربعة آخرين من محافظتي القليوبية والغربية يقفون وراء هذه العمليات الاحتيالية.

بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة “بفحصهم تبين احتوائهم على محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية ومحافظ للعملات الرقمية، وآثار ودلائل على إدارة مجموعتين عبر وسائل التواصل الاجتماعى تستخدم فى الترويج للمنصة واستقطاب مشتركين جدد، 3 أجهزة لاب توب، وحدات تخزين بيانات “هارد ديسك، فلاش ميمورى”، بطاقات بنكية، مبالغ مالية “أجنبية ومحلية”).

وبمواجهتهم أقر المتهمون بالترويج للمنصة واستقطاب مشتركين لجنى أرباح مالية، وأضاف اثنان منهم بالاتجار فى العملات الرقمية عبر أحد التطبيقات وشراء عملات رقمية بالعملة المحلية وإعادة إرسالها عبر ذات التطبيق لأحد العناصر الأجنبية بالخارج نظير الحصول على نسبة مالية وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

الشروق نيوز