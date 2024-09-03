جرائم وحوادث
حزب الأمة القومي: ندين بأشد العبارات “الجريمة النكراء” التي ارتكبها جهاز الأمن بولاية كسلا
قال حزب الأمة القومي بأننا ندين بأشد العبارات “الجريمة النكراء” التي ارتكبها جهاز الأمن بولاية كسلا باعتقال وتعذيب “الأمين محمد نور” حتى الموت.
– إعادة صلاحيات “جهاز الأمن” السابقة بعد حرب 15 أبريل جعلته يعود لارتكاب العديد من الجرائم بحق المواطنين في العديد من المناطق في ولايات السودان دون “رقيب أو حسيب”
– نطالب بسرعة ضبط الأفراد الذين ارتكبوا هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة فوراً
– نطالب بضبط سلطات الأجهزة الأمنية وفق القوانين والمواثيق الدولية، وعدم السماح بتكرار الممارسات الإجرامية بحق المدنيين، وعدم الإفلات من العقاب
– نناشد “أهلنا” في ولاية كسلا بممارسة أعلى درجات ضبط النفس وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والمتربصين الذين يسعون لتوسيع دائرة الصراع وإشعال “الشرق” عبر هذه الجرائم.
الشرق للأخبار – السودان
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