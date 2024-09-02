النيابة تحقق مع العريس صاحب واقعة الاختطاف بحفل الزفاف

باشرت النيابة العامة في منية النصر بمحافظة الدقهلية التحقيق مع 7 أشخاص متورطين في “واقعة اختطاف عريس خلال حفل زفافه”، حيث تم توجيه لهم تهم نشر أخبار كاذبة وإثارة الفوضى العامة. وكشفت التحقيقات أن العريس وزوجته وأصدقائه كانوا ينفذون مقلبًا بهدف نشره على قناتهم على “يوتيوب” لتحقيق أرباح مالية.

وكانت السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية قد ألقت القبض على العريس اليوتيوبر وزوجته و5 من أصدقائه المشاركين في تصوير وتنفيذ مقطع الفيديو، بالإضافة إلى ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة. وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق في تهمة نشر أخبار كاذبة وإيهام الجمهور باختطاف العريس أمام قاعة أفراح في مدينة منية النصر، بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح على “يوتيوب”. وظهر الفيديو الذي يظهر العروسين وأفراد أسرتيهما والمدعوين خارج قاعة الفرح بعد انتهاء الحفل، حيث أثناء مساعدة العريس لعروسه في ركوب سيارة الزفة، ظهرت سيارة بيضاء أخرى، وتم اختطافه داخلها، ولاذت السيارة بالفرار.

أثار الفيديو جدلًا واسعًا حول مدى صحته، خاصة مع تباين ردود فعل أسرتي العروسين والحضور، حيث بدا بعضهم في حالة هدوء وتصوير الحدث، بينما ظهر آخرون، بمن فيهم شقيقة العريس، في حالة انهيار. ومع انتشار الفيديو، ظهر العريس في مقطع آخر يوضح أن ما حدث كان مجرد مزحة متفق عليها مع أصدقائه، وأن أسرته لم تكن على علم بالأمر، موضحًا أن الفيديو نجح وحقق ما كان يسعى إليه.

وبعد ساعات من تداول المقلب، تم إعداد مأمورية أمنية تمكنت من ضبط الزوجة من مسكنها، فيما تم ضبط الزوج أثناء مروره بكمين كفر سعد بمحافظة دمياط، واقتيادهما إلى مركز شرطة منية النصر، وبدء التحقيق معهما.

وأكدت والدة العريس، صاحب واقعة الاختطاف، أن نجلها أنشأ قناة على «يوتيوب»، منذ أكثر من عامين، ويقوم ببث فيديوهات وصناعة محتوى خاص بالمقالب مع عائلته، وأنشأ إخوته عدة صفحات وقنوات أخرى لبث محتوى كوميدى ومقالب. وأضافت أن نجلها لم يخبر أسرته بالمقلب، وأنه كان مفاجأة لهم جميعًا، وأنها فور رؤيتها ما حدث أُصيبت بوعكة صحية بعد المقلب، كما نشب خلاف مع والده بسبب صعوبة المقلب.

وأكد والد العريس أن نجله لم يكن يقصد ارتكاب أى خطأ أو نشر شائعات مثلما أُثير، موضحًا أنه لم يكن يعلم بالمقلب، وأنه نشب خلاف بينه وبين نجله بعد علمه بالأمر.

المصري اليوم