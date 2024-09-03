دراسة علمية حديثة: ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية

كشفت دراسة علمية حديثة أن ممارسة ألعاب الكمبيوتر تحسّن الصحة العقلية، مما يعارض الاعتقادات السابقة ويدعو منتقدي الألعاب إلى إعادة النظر في موقفهم.

وأوضحت الدراسة التي أجريت في اليابان أن ممارسة الألعاب، خصوصًا على جهازي نينتندو سويتش وبلاي ستيشن 2، خففت من الآثار النفسية السلبية التي نتجت عن فترات العزل الطويلة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). كما أشارت الدراسة إلى أن الألعاب ساعدت في تقليل تشوهات التطور الاجتماعي والتعليمي للأطفال والمراهقين خلال تلك الفترة.

وذكر الباحثون في الدراسة، التي نشرتها مجلة «نيتشر» للسلوك البشري، أنهم اكتشفوا أن «امتلاك جهاز ألعاب وزيادة وقت اللعب ساهم في تحسين الحالة العقلية».

وأضاف الباحثون، الذين شملت دراستهم نحو 100 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عامًا، أن «امتلاك جهاز الألعاب ساعد في تقليل الضغط النفسي»، وساهم في زيادة مستوى الرضا عن الحياة.

وأشار الباحثون، الذين يمثلون مؤسسات عدة مثل مركز ريتسمايكان لدراسات الألعاب في جامعة ريتسومايكان ومركز أبحاث التطور العقلي للأطفال في كلية الطب بجامعة هاماماتسو، إلى أن ألعاب الفيديو تواجه تشككًا عامًا متزايدًا، خاصة بعد قرارات مثيرة للجدل من جهات مثل منظمة الصحة العالمية حول ما يسمى باضطراب اللعب.

وذكروا أنه في الوقت نفسه ترتبط ممارسة ألعاب الفيديو بانخفاض اللياقة البدنية ومشكلات في السمع، نظراً لأن الإفراط في اللعب يؤدي إلى الجلوس لساعات عديدة أمام الشاشة مع سماعة أذن في أغلب الأحيان ورفع شدة الصوت.

وبينوا أن هناك مخاوف أخرى مرتبطة بكيفية ممارسة الألعاب عبر الإنترنت بالنسبة إلى الأطفال الذين قد يتعرضون لممارسات خطيرة ضدهم من جانب بالغين غرباء عنهم.

الجدير بالذكر أنه على مدى عشرات السنين، ظلت عبارة «اترك جهاز الألعاب واعمل واجبك المنزلي» تتردد على ألسنة الآباء والأمهات داخل أغلب المنازل، منذ ظهور أجهزة ألعاب الفيديو، مثل أتاري وكومودور 64، لأول مرة قبل نحو 40 عاماً.

وعلى الرغم من رفضها فترة طويلة باعتبارها وسيلة للتشتيت، حتى في شكلها القديم المليء بالصور المبعثرة، فقد تعرضت ألعاب الفيديو في الآونة الأخيرة لانتقادات بسبب محتواها العنيف الذي يسبب الإدمان على ممارستها في بعض الأحيان.

صحيفة البيان