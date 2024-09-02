رأي ومقالات

ثلاثة دروس من كسلا

2024/09/02
ابراهيم الصديق

ثلاثة دروس من كسلا ..
طريقة معالجة قضية كسلا ، قدمت ثلاث دروس مهمة ..
1. درس حكمة البني عامر والحباب ، وسعة افق نظارتهم ووعى شبابهم ومثقفيهم ، لم يضيعوا حق مواطنهم ومارسوا حقهم فى الدفاع عنه ، ولم يتجاوزوا الأطر القانونية..
والحقيقة – وأنا لصيق صلة بالقبائل السودانية عامة والشرق خاصة – فإن الناظر دقلل رجل شوري ، يسمع ممن حوله ويسمح له بالعمل ، دون حجر أو تعسف أو ضيق ، ولذلك قراراته مدعومة براي عام ورأيه مسموع لإنه نتاج شورى..

2 . ضرورة أن يحدث جهاز المخابرات العامة (مدونة السلوك) فى تعامله مع المقبوض عليهم ، و الكل يدرك أن الاعترافات المنتزعة لا يعتد بها ، فلا داعى للتعذيب والانهاك للناس ، والدخول فى حالة احتقان مع المجتمعات..

3 . اللجوء للقانون هو الوسيلة الأفضل فى حماية المجتمع وحفظ الحقوق ، ومبدا المحاسبة ضروري فذلك ضامن وركيزة..
تقبل الله الشهيد وحفظ الله البلاد والعباد..
ابرهيم الصديق علي
2 سبتمبر 2024م..

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