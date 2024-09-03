جرائم وحوادث
لجنة أمن ولاية كسلا في بيان: تمت تسمية الأفراد المشتبه بهم في “حادثة وفاة” المواطن “الأمين محمد نور”
قالت لجنة أمن ولاية كسلا في بيان بأنه تمت تسمية الأفراد المشتبه بهم في “حادثة وفاة” المواطن “الأمين محمد نور” في مباني جهاز الأمن والمخابرات بالولاية كإجراء أولي لتكملة إجراءات رفع الحصانة عنهم.
الشرق للأخبار – السودان
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