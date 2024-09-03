الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة يرفع جاهزيته لمواجهة الحالة المطرية

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة مكة المكرمة مستوى استعداده تزامنًا مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد بشأن الأحوال الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة.

وأكد مدير الفرع الدكتور مصطفى بن جميل بلجون على جاهزية غرفة القيادة والتحكم، وجميع المراكز الإسعافية وفرق الاستجابة النوعية والفرق التطوعية لمواجهة الحالة المطرية الغزيرة. وأوضح بلجون أن الخدمة الإسعافية لم تتأثر بفضل الله.

وأشار إلى أن الهيئة قامت برفع الجاهزية في 98 مركزًا في منطقة مكة المكرمة، حيث يعمل بها 1,420 مقدم خدمة من أطباء وأخصائيين وفنيي طب طوارئ، مجهزين بكامل الاستعدادات. كما تم توفير 149 آلية تشمل سيارات إسعاف مجهزة وآليات للكوارث والأزمات والإسعاف الجوي لدعم الخدمات الإسعافية الأرضية.

وأهابت هيئة الهلال الأحمر السعودي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث، لا قدر الله، خاصةً عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.يُذكر أن الهيئة تتلقّى اتصالات طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم “997”، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة في حال حدوث أي طارئ لا قدر الله.

جريدة المدينة